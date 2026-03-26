Nadal difende Alcaraz: “Nessun allarme, due sconfitte sono insignificanti”

L’Australian Open l’ha consacrato tra i grandi, il Sunshine Double ha invece fatto riemergere quegli scheletri nell’armadio che l’anno scorso lo avevano addirittura fatto pensare al ritiro. Carlos Alcaraz si porterà nella stagione sul rosso sicuramente qualche rimpianto per non aver performato come suo solito nel doppio appuntamento sul suolo statunitense. E soprattutto dovrà volgere un occhio di riguardo a Jannik Sinner, che, se dovesse trionfare a Miami, porterebbe “solamente” a 1190 punti il distacco dalla vetta. Per il numero 1 del mondo, fresco di Career Grand Slam in Australia, due ko di fila sono un risultato che fa notizia. L’intero panorama tennistico non ha infatti perso occasione per dire la sua riguardo il periodo che sta attraversando il murciano.

Nadal a difesa di Carlos

Tra le mille voci accusatorie e critiche, a prendere le difese del connazionale iberico è stato Rafael Nadal, che comprende e conosce più di chiunque altro questi momenti. “Non ci preoccupiamo di due sconfitte, sono insignificanti – ha ammesso Rafa a margine della cerimonia di consegna della Laurea Honoris Causa al Politecnico di Madrid – Quando si vince agli Australian Open e si diventa numero uno al mondo, si ha forse la certezza di vincere ogni partita di quest’anno? Ovviamente no… E dovremmo preoccuparci per questo? No, ma dobbiamo tutti congratularci e ringraziare Carlos per quello che sta facendo. Non è il caso di allarmarsi per questi due stop. Dobbiamo solo dire grazie a Carlos per tutto ciò che sta facendo e per le emozioni che ci sta regalando”.

Fase transitoria, ma occhio a Sinner

Per il ventidue volte campione Slam – nonché compagno del murciano nel doppio alle Olimpiadi di Parigi nel 2024 – Carlitos sta attraversando una fase transitoria di frustrazione e stanchezza, che avrà certamente una sua fine. Il maiorchino ha sottolineato poi l’importanza di ricordare un dettaglio che spesso molti dimenticano: Alcaraz è pur sempre un ragazzo del 2003, che ha sì bruciato le tappe, ma che ha ancora tanto margine di crescita e miglioramento sotto tutti i punti di vista: “Tutti, a prescindere dal successo raggiunto, hanno il diritto di sentirsi frustrati o stanchi a volte. Credo che, vedendosi in quello stato, avrebbe preferito non darlo a vedere. Probabilmente non gli piaceva vedersi così, ma è comprensibile. Può sembrare che ci si sia abituati al suo livello, ma io non dimentico mai quanto sia difficile raggiungere ciò che Carlos è già riuscito a ottenere. Sta già dando tutto ciò che può”.

Per Carlos ci sarà ora tempo di riposare, liberare la mente e ricaricare le pile in vista di uno swing sul lento che si promette vibrante. Da qui al Rolang Garros saranno pochi i passi falsi che il numero 1 del mondo si potrà concedere se vorrà mantenere tale titolo. Perché l’altoatesino ha voglia di rivalsa e l’agguato è dietro l’angolo.