Internazionali d’Italia 2026: medical timeout per Fils contro Pellegrino

Medical timeout per Arthur Fils nel corso del match contro Andrea Pellegrino, sfida valida per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2026. Sotto di due break nel primo set, il tennista francese ha richiesto l’intervento del fisioterapista. La speranza è che non arrivi il ritiro per Fils, che si sta facendo trattare negli spogliatoi.

Ritiro per Fils contro Pellegrino nel corso del match valido per il secondo turno per gli Internazionali d’Italia 2026. Problema fisico non noto per il tennista francese, che è apparso sin da subito non al top della forma. Dopo un medical timeout chiamato sotto 3-0 nel primo set, Fils ha scelto di fermarsi sul 4-0 per Pellegrino.

COSA SUCCEDE PER LE SCOMMESSE

Nonostante la sfida fosse regolarmente iniziata, gran parte dei siti scommesse rimborsano gli esiti (Fils perdente, Pellegrino vincente), ma il consiglio è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata. Verranno pagate regolarmente le quote relative al primo set, che si è concluso. Le quote che invece saranno rimborsate interessano il set betting. Infine, quelle sugli under e over games verranno pagate se l’esito risulta già certificabile.