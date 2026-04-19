Tabellone WTA 1000 Madrid 2026: tutti gli accoppiamenti

È stato sorteggiato il tabellone del WTA 1000 di Madrid, in programma dal 21 marzo al 3 aprile sulla terra rossa in Spagna. A guidare il seeding è la numero uno al mondo Aryna Sabalenka, campionessa in carica, seguita da Elena Rybakina, Coco Gauff e Iga Swiatek. Saranno invece due le giocatrici italiane ai nastri di partenza: Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. Di seguito il tabellone completo.
Tabellone WTA 1000 Madrid
(1) Sabalenka bye
Stearns vs Boisson
Uchijima vs Q
(29) Cristian bye
(23) Bouzkova bye
Q vs Rakhimova
Zakharova vs Osorio
(14) Osaka bye
(11) Bencic bye
Marcinko vs Jimenez Kasintseva
Haddad Maia vs Bouzas Maneiro
(18) Shnaider bye
(30) Baptiste bye
Quevedo vs Williams
Siegemund vs Begu
(8) Paolini bye
(4) Swiatek bye
Q vs Kasatkina
Q vs Cocciaretto
(31) Li bye
(24) Fernandez bye
Badosa vs Grabher
Montgomery vs Linette
(15) Jovic bye
(9) Andreeva bye
Q vs Birrell
Q vs Tomljanovic
(22) Kalinskaya bye
(28) Wang bye
Maria vs Samson
Bondar vs Golubic
(7) Svitolina bye
PARTE BASSA
(5) Pegula bye
Townsend vs Boulter
Putintseva vs Valentova
(26) Kostyuk bye
(17) Tauson bye
Frech vs Siniakova
McNally vs Q
(10) Mboko bye
(13) Noskova bye
Gibson vs Arango
Tjen vs Sakkari
(20) Samsonova bye
(25) Cirstea bye
Jacquemot vs Q
Selekhmeteva vs Q
(3) Gauff bye
(6) Anisimova bye
Yastremska vs Sierra
Sonmez vs Martinez Cirez
(27) Bucsa bye
(19) Mertens bye
Q vs Eala
Pliskova vs Q
(12) Alexandrova bye
(16) Keys bye
Zhang vs Lys
Oliynykova vs Q
(21) Ostapenko bye
(32) Zheng bye
Krueger vs Kenin
Ruse vs Ruzic
(2) Rybakina bye