Internazionali d’Italia 2026, Pellegrino: “Adesso gioco senza pressioni. Sinner agli ottavi? Non ci penso”

“Sicuramente prima del torneo non me l’aspettavo perché venivo da un infortunio e non avevo giocato molto. Già dalla settimana scorsa, però, mi ero allenato molto bene e mi sentivo in forma sia fisicamente che dal punto di vista tennistico. Ero sicuro di poter fare bene, sicuramente non terzo turno. C’è voluta un po’ di fortuna e ogni tanto nel tennis ci vuole anche quella però mi dispiace per il suo infortunio alla schiena, ma sono molto contento del risultato finale“. Parla così Andrea Pellegrino in zona mista dopo il successo su Arthur Fils maturato per il ritiro del tennista francese al secondo turno degli Internazionali d’Italia 2026

“Quando ci siamo dati la mano mi ha detto che aveva mal di schiena, ma non so precisamente quale fosse il problema – ha spiegato il pugliese che al prossimo turno se la vedrà con Frances Tiafoe -. Penso che tutte le partite si debba entrare in campo con la mentalità di vincere. Ovviamente Tiafoe è un giocatore che ha il ranking più alto del mio e che in passato ha fatto grandi risultati, ma ogni giorno è un giorno nuovo e sappiamo che la pallina è rotonda. Bisogna sempre andare in campo e dare il massimo perché nel tennis di oggi tutto può succedere“.

L’azzurro ha aggiunto: “Bisogna sempre avere la voglia di migliorarsi in tutto quello che fai perché non si smette mai di imparare e di crescere. Ci sono mille giocatori che abbiamo visto fare grandi risultati anche a 38/39 anni. Sentivo molta più pressione quando ero giovane, adesso cerco di godermi tutto quello che faccio con grande gioia e tanta motivazione. Non devo dimostrare niente a nessuno e gioco solo per la voglia di competere“. E sulla possibile sfida con Jannik Sinner agli ottavi chiude: “Bisogna pensare partita per partita“.