ITF W35 San Gregorio: Pigato piega Tubello, secondo titolo stagionale e best ranking

Lisa Pigato ha messo a segno il suo secondo titolo del 2026, vincendo l’ITF W35 di San Gregorio in finale contro la francese Alice Tubello (n. 425) 6-2 6-4. Un cammino perfetto, senza errori né set persi, e una prima parte di stagione che si condisce di un sapore ancora più dolce, in virtù anche della vittoria a gennaio del W75 di Nonthaburi.

Subito pronta per ripartire nel WTA 125 di Dubrovnik, cercando di volare sulle ali dell’entusiasmo, Lisa ha raccontato ai microfoni di Spazio Tennis le sue sensazioni sulla settimana appena conclusa.

“Non è stata una settimana iniziata in maniera ottimale, soprattutto a causa del tempo. Abbiamo fatto fatica a giocare i primi giorni per la pioggia e la doppia partita tra outdoor e indoor mi ha un po’ spiazzato. Sono comunque riuscita a esprimere un buonissimo livello nel torneo e di questo sono ampiamente soddisfatta”, ha affermato l’azzurra, che nei primi tre mesi del nuovo anno è riuscita a eguagliare il bottino di trofei dello scorso anno.

Carica di adrenalina, visto anche il nuovo best ranking raggiunto grazie al trionfo (n. 185), la bergamasca non ha nascosto la sua soddisfazione per la vittoria, ulteriore certificazione dello splendido momento che sta attraversando: “Vincere non è mai facile e tutto ciò penso sia solo un’altra conferma della crescita che sto avendo. Il livello della competizione era alto e non era scontato portare a casa il titolo”.