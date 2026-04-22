WTA 1000 Madrid 2026: super Grant al secondo turno, Jacquemot ko in due set

Tyra Grant vola al secondo turno del WTA 1000 di Madrid 2026. La 18enne italo-americana, in tabellone dopo aver battuto nelle qualificazioni la slovacca Erjavec (n.96 WTA) e l’ungherese Udvardy (n.78 WTA), domina all’esordio in main draw nella capitale spagnola contro la francese Elsa Jacquemot – 6-1 6-2 – centrando il successo più prestigioso della carriera. 67% di prima in campo con l’82% di resa per la numero 262 del mondo, che batte la testa Top 100 in fila. Dopo le due apparizioni del 2025 nel WTA 1000 di Miami – ko con Grabher 6-4 6-4 – e agli Internazionali d’Italia – ko con Ruzic 3-6 6-3 7-5 – Grant trova il primo acuto nel circuito maggiore e al secondo turno affronterà l’esperta Sorana Cirstea, testa di serie numero 25 del tabellone.

LA PARTITA

Avvio di primo set coraggioso di Grant, che riempie di palle corte Jacquemot e si porta avanti di un break sul 3-1. L’azzurra comanda in manovra con entrambi i fondamentali e consolida il vantaggio sul 4-1. La francese non riesce ad uscire dalla ragnatela di Grant, che trova anche il doppio break che le vale il 5-1. La 18enne italo-americana concede le briciole al servizio e chiude il primo set 6-1 in 27 minuti.

Nonostante un lungo toilet break di Jacquemot, nel secondo set la musica non sembra cambiare per la francese, che si trova costretta a fronteggiare una palla break in apertura. Sul più bello Grant commette tre gratuiti in fila e permette a Jacquemot di fare corsa di testa sull’1-0. Dopo la chance non sfruttata l’azzurra cala di tensione ma, nonostante un game con tre doppi falli, resta agganciata sull’1-1. Superato un breve momento di appannamento, Grant torna a dominare da fondo e trova il break nel quinto gioco salendo sopra 3-2. Jacquemot esce definitivamente dalla partite e Grant chiude 6-2 in 44 minuti.