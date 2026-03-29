Masters 1000 Miami 2026, Sinner supera Lehecka in finale: completato il Sunshine Double

Jannik Sinner completa il Sunshine Double! Il tennista azzurro ha sconfitto con il punteggio di 6-4 6-4 Jiri Lehecka nella finale del Masters 1000 di Miami e si è laureato campione in Florida, bissando il successo di due settimane prima a Indian Wells. In una finale caratterizzata dalla pioggia, Sinner non ha espresso il suo miglior tennis ma ha comunque giocato ad alto livello e in un’ora e mezza circa ha avuto la meglio. L’ha fatto, ancora una volta, in due set, prolungando la sua clamorosa striscia nei Masters 1000: ora sono 34 quelli vinti consecutivamente.

La partita

Lehecka parte bene, tenendo la battuta in avvio e portandosi 30-15 nel primo game di risposta. Sinner però si scatena e in un batter d’occhio sale 3-1. Prima strappa il servizio al ceco – che non aveva subito alcun break in tutto il torneo – e poi recupera da 0-40 nel game seguente non facendo toccare palla all’avversario tra ace e prime vincenti. Per entrambi i giocatori è cruciale mettere in campo la prima, ma se Jannik vince il 100% di punti Lehecka concede qualcosa in più. L’azzurro ha due set point per chiudere sul 5-3, ma il ceco si salva ai vantaggi. Poco male perché un turno di battuta a zero scrive la parola fine al set, il 33° consecutivo vinto da Sinner nei Masters 1000.

Il ceco si fa sempre più scuro, ma il secondo parziale comincia regolarmente. Dopo appena tre punti, però, i due giocatori devono sprintare verso la panchina e poi verso gli spogliatoi per sfuggire all’acquazzone che si abbatte improvvisamente su Miami. Altra pausa di un’ora e mezza prima che i finalisti facciano ritorno in campo. Sinner si rende subito pericoloso in risposta, ma il ceco annulla in bellezza ben cinque palle break (rimontando prima da 0-40 e poi da 15-40). E a sua volta si porta 30-15, tuttavia Jannik corre ai ripari e ristabilisce l’equilibrio. Sinner rischia anche nel turno di battuta seguente, trovandosi sotto 0-30 e poi 40-40, però se la cava e da vero campione ottiene il break nel game seguente. Nel momento di chiudere, poi, non trema e allora è game, set and match!