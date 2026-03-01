WTA 500 Merida 2026: Paolini si ferma in semifinale, Bucsa passa in due set

Jasmine Paolini cede contro la spagnola Cristina Bucsa e abbandona in semifinale il WTA 500 di Merida 2026. 7-5 6-4 il punteggio finale, in 1 ora e 32 minuti di gioco per la numero 63 del mondo che batte per la seconda volta consecutiva la toscana, dopo la vittoria al WTA 500 di Adelaide 2024.

Si ferma al penultimo atto il cammino di “Jas” sul cemento messicano, in cerca di riscatto dopo un inizio di stagione in cui non sono mancate le difficoltà, sia in singolare che in doppio con Sara Errani. Pesano le uscite al primo turno nei due WTA 1000 di Doha e Dubai, rispettivamente contro Sakkari e Eala.

Seconda finale in carriera a livello WTA per la nativa di Chisinau, dopo quella persa contro Victoria Mboko al WTA 250 di Hong Kong della scorsa stagione. In finale affronterà la polacca Magdalena Frech, numero 57 del ranking.

La partita

Nel primo set le giocatrici faticano a trovare il ritmo al servizio e svariati game si concludono ai vantaggi. Sul punteggio di 2-1 in favore dell’azzurra, la spagnola accelera e vince 4 game consecutivi, ottenendo il break nel quinto e nel settimo game per portarsi sul 5-2. La risposta della n.7 del mondo non si fa attendere: Bucsa serve per chiudere il set nell’ottavo e nel decimo gioco, ma la toscana non molla e mette a segno due break di fila. Sul 5-5, la n.63 del mondo piazza il controbreak e nel dodicesimo game si porta a casa il primo parziale per 7-5.

Ad inizio secondo set, la spagnola prosegue sulla scia del finale del primo e vince i primi 4 game (break nel primo e nel terzo). Nel sesto gioco “Jas” recupera un break di svantaggio, ma non riesce a riportare tutto in parità e la n.63 del mondo chiude il match nel decimo gioco con il punteggio di 7-5 6-4 per accedere alla finale di Merida.