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Masters 1000 Monte-Carlo 2026: medical timeout per Bautista contro Berrettini

Redazione
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Matteo Berrettini - Foto Marco Iacobucci:IPA
Matteo Berrettini - Foto Marco Iacobucci:IPA

Medical timeout per Roberto Bautista Agut nel corso del match con Matteo Berrettini valido per il primo turno del Masters 1000 di Monte-Carlo 2026. Problema al collo per il tennista spagnolo, che ha deciso di farsi trattare fuori dal campo sul punteggio di 3-0 per l’azzurro. La speranza è che non arrivi un ritiro per il 37enne numero 85 ATP.

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