Battaglia dei sessi, Kyrgios: “Giocare contro Sabalenka è una sfida, sono un po’ nervoso”

“Avere l’opportunità di giocare contro una grande campionessa come Sabalenka è una sfida, mentirei se non dicessi di essere un po’ nervoso“. Così Nick Kyrgios nella conferenza stampa di presentazione della ‘Battaglia dei sessi‘: un match di esibizione che richiama grandi ‘battaglie’ tennistiche del passato e che si disputerà a Dubai a partire dalle ore 17.00 italiane. L’incontro si disputerà al meglio dei tre set, con un tie-break decisivo ai 10 punti in caso di necessità. La particolarità è che il campo della numero 1 del mondo sarà più piccolo del 9% rispetto a quello dell’ex numero 13 del mondo.
UN NUOVO CAPITOLO
La sfida tra Sabalenka e Kyrgios è ‘solo’ un nuovo capitolo della ‘Battaglia dei sessi’: un evento che si è più volte ripetuto nelle ultime decadi e che ha spesso catalizzato l’attenzione di media e addetti ai lavori. Questo il commento dell’ex finalista di Wimbledon a poche ore dall’inizio del match: “Sia io che Aryna abbiamo giocato grandi partite in grandi stadi in tutto il mondo. Non vedo l’ora di scendere in campo, so che ci guarderanno tantissime persone. Non credo che tantissimi tornei abbiano generato così tanta attenzione e copertura mediatica, da quando è stato annunciato è stato uno dei più chiacchierati dell’anno. Che io possa essere visto come un eroe o un villain non è importante, la cosa importante è che questi eventi accadano più spesso“.