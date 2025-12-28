Battaglia dei sessi, Kyrgios: “Giocare contro Sabalenka è una sfida, sono un po’ nervoso”

UN NUOVO CAPITOLO

La sfida tra Sabalenka e Kyrgios è ‘solo’ un nuovo capitolo della ‘Battaglia dei sessi’: un evento che si è più volte ripetuto nelle ultime decadi e che ha spesso catalizzato l’attenzione di media e addetti ai lavori. Questo il commento dell’ex finalista di Wimbledon a poche ore dall’inizio del match: “Sia io che Aryna abbiamo giocato grandi partite in grandi stadi in tutto il mondo. Non vedo l’ora di scendere in campo, so che ci guarderanno tantissime persone. Non credo che tantissimi tornei abbiano generato così tanta attenzione e copertura mediatica, da quando è stato annunciato è stato uno dei più chiacchierati dell’anno. Che io possa essere visto come un eroe o un villain non è importante, la cosa importante è che questi eventi accadano più spesso“.