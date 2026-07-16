Comunicato WTA e World Tennis: netti miglioramenti nella lotta contro gli abusi online

Arrivano notizie confortanti dal mondo del tennis. Secondo il comunicato congiunto emesso dalla WTA e dal World Tennis, infatti, nell’annata sportiva 2025 ci sarebbero stati grandi passi in avanti per ciò che riguarda la lotta contro gli abusi online. Come primi segnali positivi, il 66% dei casi di abuso sono stati eliminati e 35 account sono stati segnalati alle autorità competenti. Ad indicare un netto miglioramento rispetto alla precedente annata (2024), l’89% degli account responsabili di gravi abusi nel 2024 non è ricomparso nel 2025. Inoltre, come riportato nelle dichiarazioni, il servizio di segnalazione e indagine fa parte dei punti più importanti all’ordine del giorno degli organismi di governo del tennis al fine di garantire il benessere degli atleti. Sperando che si possano registrare ulteriori miglioramenti sotto questo punto di vista, le novità sono incoraggianti.