Masters 1000 Monte-Carlo 2026: programma, orari e ordine di gioco lunedì 6 aprile con Cobolli e Arnaldi

By Antonio Sepe
Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di lunedì 6 aprile del Masters 1000 di Monte-Carlo 2026. Entra nel vivo il torneo monegasco con ben dodici match di primo turno in programma. Sul campo principale la sfida più attesa è quella tra Cerundolo e Tsitsipas, ma occhio anche a Wawrinka prima e a Vacherot poi. Protagonista anche l’Italia con Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi e il doppio Berrettini/Vavassori.

IL PROGRAMMA COMPLETO

COURT RAINIER III

ore 11.00 – (13) Rublev vs Borges
a seguire – Baez vs (WC) Wawrinka
a seguire – (16) F. Cerundolo vs Tsitsipas
a seguire – Vacherot vs (Q) J. M. Cerundolo

COURT DES PRINCES

ore 11.00 – Rinderknech vs (12) Khachanov
a seguire – (11) Lehecka vs (Q) Nava
a seguire – Fonseca vs Diallo
a seguire – (10) Cobolli vs (Q) Comesana

COURT EA DE MASSY

ore 11.00 – De Minaur/Norrie vs (WC) Berrettini/Vavassori
a seguire – Bergs vs Mannarino
a seguire – (Q) Garin vs (LL) Arnaldi
a seguire – Shapovalov vs (Q) Blockx

COURT 9

Terzo match dalle ore 11.00 – Altmaier vs Machac

