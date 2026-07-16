Entry List Wta Cincinnati 2026: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list e le partecipanti del torneo Wta 1000 di Cincinnati 2026, in programma dal 13 al 23 agosto sul cemento all’aperto. Dovrebbero esserci tutte le migliori a combattere per il titolo a poche settimane dagli Us Open. Assenti dall’entry list le lungodegenti Mboko e Baptiste, entrambe alle prese con seri infortuni. Fuori anche Raducanu, di nuovo ai box dopo il problema accusato nei giorni antecedenti a Wimbledon. Iscritte e ammesse di diritto in tabellone Paolini e Cocciaretto. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Wta 1000 di Cincinnati.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
ENTRY LIST WTA 1000 CINCINNATI 2026
Sabalenka, Aryna 1
Rybakina, Elena KAZ 2
Pegula, Jessica USA 3
Gauff, Coco USA 4
Andreeva, Mirra 5
Muchova, Karolina CZE 6
Noskova, Linda CZE 7
Swiatek, Iga POL 8
Anisimova, Amanda USA 9
Svitolina, Elina UKR 10
Kostyuk, Marta UKR 11
Osaka, Naomi JPN 13
Bencic, Belinda SUI 14
Paolini, Jasmine ITA 15
Jovic, Iva USA 16
Cirstea, Sorana ROU 17
Shnaider, Diana 18
Alexandrova, Ekaterina 19
Kalinskaya, Anna 20
Bouzkova, Marie CZE 21
Chwalinska, Maja POL 22
Keys, Madison USA 23
Mertens, Elise BEL 24
Fernandez, Leylah CAN 25
Navarro, Emma USA 26
Potapova, Anastasia AUT 27
Eala, Alexandra PHI 28
Ostapenko, Jelena LAT 29
Tauson, Clara DEN 30
Li, Ann USA 31
Krejcikova, Barbora CZE 32
Siniakova, Katerina CZE 34
Vekic, Donna CRO 35
Cristian, Jaqueline ROU 36
Sakkari, Maria GRE 37
Tjen, Janice INA 39
Wang, Xinyu CHN 40
Bucsa, Cristina ESP 41
Bejlek, Sara CZE 42
Bartunkova, Nikola CZE 43
Frech, Magdalena POL 44
Marcinko, Petra CRO 45
Kessler, McCartney USA 46
Golubic, Viktorija SUI 47
Sonmez, Zeynep TUR 48
Valentova, Tereza CZE 49
Ruzic, Antonia CRO 50
Linette, Magda POL 51
Oliynykova, Oleksandra UKR 52
Osorio, Camila COL 53
Zhang, Shuai CHN 54
Parry, Diane FRA 55
Snigur, Daria UKR 56
McNally, Caty USA 57
Gibson, Talia AUS 58
Kalinina, Anhelina UKR 59
Stearns, Peyton USA 60
Starodubtseva, Yuliia UKR 61
Bouzas Maneiro, Jessica ESP 62
Kasatkina, Daria AUS 63
Pliskova, Karolina CZE 64
Birrell, Kimberly AUS 65
Krueger, Ashlyn USA 66
Boulter, Katie GBR 67
Cocciaretto, Elisabetta ITA 68
Samsonova, Liudmila 69
Parks, Alycia USA 70
Udvardy, Panna HUN 71
Ruse, Elena-Gabriela ROU 72
Bondar, Anna HUN 73
Yastremska, Dayana UKR 74
Korpatsch, Tamara GER 75
Maria, Tatjana GER 76
Joint, Maya AUS 77
Boisson, Lois FRA PR