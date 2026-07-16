Entry List Wta Cincinnati 2026: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list e le partecipanti del torneo Wta 1000 di Cincinnati 2026, in programma dal 13 al 23 agosto sul cemento all’aperto. Dovrebbero esserci tutte le migliori a combattere per il titolo a poche settimane dagli Us Open. Assenti dall’entry list le lungodegenti Mboko e Baptiste, entrambe alle prese con seri infortuni. Fuori anche Raducanu, di nuovo ai box dopo il problema accusato nei giorni antecedenti a Wimbledon. Iscritte e ammesse di diritto in tabellone Paolini e Cocciaretto. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Wta 1000 di Cincinnati.

TUTTE LE ENTRY LIST

QUI IL CALENDARIO ATP

QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER

QUI IL CALENDARIO WTA

ENTRY LIST WTA 1000 CINCINNATI 2026

Sabalenka, Aryna 1

Rybakina, Elena KAZ 2

Pegula, Jessica USA 3

Gauff, Coco USA 4

Andreeva, Mirra 5

Muchova, Karolina CZE 6

Noskova, Linda CZE 7

Swiatek, Iga POL 8

Anisimova, Amanda USA 9

Svitolina, Elina UKR 10

Kostyuk, Marta UKR 11

Osaka, Naomi JPN 13

Bencic, Belinda SUI 14

Paolini, Jasmine ITA 15

Jovic, Iva USA 16

Cirstea, Sorana ROU 17

Shnaider, Diana 18

Alexandrova, Ekaterina 19

Kalinskaya, Anna 20

Bouzkova, Marie CZE 21

Chwalinska, Maja POL 22

Keys, Madison USA 23

Mertens, Elise BEL 24

Fernandez, Leylah CAN 25

Navarro, Emma USA 26

Potapova, Anastasia AUT 27

Eala, Alexandra PHI 28

Ostapenko, Jelena LAT 29

Tauson, Clara DEN 30

Li, Ann USA 31

Krejcikova, Barbora CZE 32

Siniakova, Katerina CZE 34

Vekic, Donna CRO 35

Cristian, Jaqueline ROU 36

Sakkari, Maria GRE 37

Tjen, Janice INA 39

Wang, Xinyu CHN 40

Bucsa, Cristina ESP 41

Bejlek, Sara CZE 42

Bartunkova, Nikola CZE 43

Frech, Magdalena POL 44

Marcinko, Petra CRO 45

Kessler, McCartney USA 46

Golubic, Viktorija SUI 47

Sonmez, Zeynep TUR 48

Valentova, Tereza CZE 49

Ruzic, Antonia CRO 50

Linette, Magda POL 51

Oliynykova, Oleksandra UKR 52

Osorio, Camila COL 53

Zhang, Shuai CHN 54

Parry, Diane FRA 55

Snigur, Daria UKR 56

McNally, Caty USA 57

Gibson, Talia AUS 58

Kalinina, Anhelina UKR 59

Stearns, Peyton USA 60

Starodubtseva, Yuliia UKR 61

Bouzas Maneiro, Jessica ESP 62

Kasatkina, Daria AUS 63

Pliskova, Karolina CZE 64

Birrell, Kimberly AUS 65

Krueger, Ashlyn USA 66

Boulter, Katie GBR 67

Cocciaretto, Elisabetta ITA 68

Samsonova, Liudmila 69

Parks, Alycia USA 70

Udvardy, Panna HUN 71

Ruse, Elena-Gabriela ROU 72

Bondar, Anna HUN 73

Yastremska, Dayana UKR 74

Korpatsch, Tamara GER 75

Maria, Tatjana GER 76

Joint, Maya AUS 77

Boisson, Lois FRA PR