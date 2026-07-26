Tabellone ATP 250 Los Cabos 2026: tutti gli accoppiamenti, c’è Darderi

Il tabellone e tutti gli accoppiamenti dell’ATP 250 di Los Cabos 2026, torneo in programma dal 27 luglio all’1 agosto sul cemento del circolo messicano. L’unico azzurro presente è Luciano Darderi, testa di serie numero 2 e reduce da una bruciante sconfitta nella semifinale dell’ATP 250 di Estoril con Alexander Blockx. Guida il seeding Jiri Lehecka, principale candidato a sollevare il titolo insieme a Francisco Cerundolo, n.3 del tabellone, Karen Khachanov, n.4, e Denis Shapovalov, n.8 e campione in carica. Intrigante derby di wild card in primo turno tra la stellina Moise Kouame e il veterano Grigor Dimitrov.
Il tabellone completo
PARTE ALTA
(1) Lehecka bye
Wong vs Blanch
(WC) Kouamé vs (WC) Dimitrov
Brooksby vs (6) Moutet
(3) Cerundolo bye
Diallo vs (Q)/(LL)
(Q)/(LL) vs Gea
(7) Landaluce vs Zheng
PARTE BASSA
(5) Norrie vs Kovacevic
(Q)/(LL) vs Duckworth
(Q)/(LL) vs (Q)/(LL)
(4) Khachanov bye
(8) Shapovalov vs Hijikata
Shimabukuro vs (WC) Pacheco Mendez
Svrcina vs Walton
(2) Darderi bye