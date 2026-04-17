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Roland Garros 2026, niente 1 Point Slam: “Non siamo alla ricerca di fama a tutti i costi”

Luca Innocenti
By Luca Innocenti
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ROLAND GARROS
Roland Garros - Foto Ray Giubilo Photo © Ray Giubilo

La nostra ambizione non è quella di copiare ciò che viene fatto altrove e di ricercare la fama a tutti i costi” ha detto Amelie Mauresmo, direttrice del Roland Garros, annunciando che a Parigi non ci sarà il 1 Point Slam. Si tratta di un torneo ad eliminazione in cui si gioca un solo punto per partita, a determinare servizio e risposta è una partita di “sasso, carta, forbici”. All’Australian Open l’innovativo format unì tennisti professionisti, membri dei loro staff, addetti ai lavori e anche dilettanti. Fu proprio uno di essi, Jordan Smith, ad assicurarsi gloria e 1 milione di dollari australiani di montepremi.

Ne abbiamo parlato, ma non è una cosa che corrisponde all’immagine del Roland Garros – ha proseguito Mauresmo -. Non ci rispecchia, per noi conta di più l’autenticità, siamo radicati alle nostre origini”. Il secondo Slam dell’anno andrà dunque in scena senza l’innovativo format del 1 Point Slam dal 24 maggio al 7 giugno.

 

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