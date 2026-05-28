Roland Garros 2026: Arnaldi di forza, Tsitsipas regolato in quattro set

Matteo Arnaldi continua il suo cammino al Roland Garros 2026 e al secondo turno archivia la pratica Stefanos Tsitsipas in quattro set. 7-6(2) 5-7 6-3 6-2 il punteggio finale dopo 3 ore e 17 minuti di gioco. L’azzurro è stato protagonista di una prestazione solida, tanto al servizio quanto in risposta, ed è riuscito a tenere i piedi dentro al campo, comandando quasi ogni scambio contro un greco appannato, soprattutto dopo la fine del primo set. Nervi saldi, mente fredda e attenzione alta nei momenti cruciali sono stati gli ingredienti che hanno condito il successo del sanremese, bravo nel mostrare un’ottima maturità mentale e non solo. E i risultati dopo la vittoria al Challenger 175 di Cagliari sono solo l’ultima cartina di tornasole che meglio rappresenta il momento che sta attraversando.

Ora, al suo quarto terzo turno in un Major (secondo al Roland Garros) — approdo che mancava dallo US Open 2024 — Arnaldi se la vedrà con Rapahel Collignon, uscito indenne dal match con Ben Shelton.