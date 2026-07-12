31 Slam vinti dopo aver salvato match point: da Panatta ad Alcaraz, passando per Djokovic

Nella storia del tennis, vincere uno Slam dopo aver salvato match point sul percorso rappresenta una di quelle storie che entrano di diritto nella leggenda. L’impresa di Linda Noskova a Wimbledon 2026, che ha conquistato il titolo dopo aver salvato un match point contro Sorana Cirstea nel suo cammino, offre lo spunto per un viaggio nella storia maschile in relazione a questo fenomeno speciale.

I numeri parlano chiaro: nella storia del tennis maschile, 31 titoli Slam sono stati vinti da giocatori che avevano salvato almeno un match point lungo il percorso. Lo hanno fatto 28 campioni diversi, con tre di loro riusciti nell’impresa per ben due volte. Il record assoluto di match point salvati appartiene a William Renshaw nel 1889 e Henri Cochet nel 1927, entrambi capaci di annullarne sei in un singolo torneo.

A Wimbledon si concentra il numero più alto di questi titoli — nove in totale. Il più recente è quello di Novak Djokovic nel 2019, capace di salvare due match point nel corso del torneo prima di sollevare il trofeo. Al Roland Garros sono sette i titoli conquistati dopo aver annullato match point: l’ultimo in ordine di tempo è quello di Carlos Alcaraz nel 2025, che ne ha salvati addirittura tre in finale contro Jannik Sinner. Lo spagnolo compare anche agli US Open 2022, quando salvò un match point nel suo cammino verso il primo Slam in carriera — rendendolo uno dei tre giocatori ad aver compiuto questa impresa due volte, insieme a Rod Laver e Novak Djokovic.

Tra i nomi più illustri della lista figura anche Adriano Panatta, che nel 1976 vinse il Roland Garros dopo aver salvato un match point — un dettaglio che aggiunge ulteriore fascino alla leggenda del tennista romano. Agli US Open il caso più clamoroso è quello di Manuel Orantes nel 1975, che salvò cinque match point nel corso del torneo prima di conquistare il titolo.

Trentuno titoli, ventotto campioni, storie che dimostrano come nel tennis la partita non sia mai finita finché non lo è davvero.