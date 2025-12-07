Amanda Anisimova: “Sport femminile in crescita, tante partite straordinarie in tutti gli sport”

Amanda Anisimova è stata una delle grandi rivelazioni del tennis mondiale e statunitense di questo 2025. Ha raggiunto la posizione numero 4 in classifica grazie alle due finali Slam disputate a Wimbledon e agli US Open, e rappresenta una delle figure femminili più interessanti del circuito. La tennista a stelle e strisce ,intervistata dalla corrispondente di ABC News Stephanie Ramos, ha recentemente analizzato la crescita dello sport femminile, sottolineando l’interesse crescente degli spettatori non solo per il tennis, ma anche per altri sport come il golf e la pallacanestro: “Sento che, soprattutto nel basket, nel tennis e nel golf, molte più persone stanno sviluppando un apprezzamento più profondo per lo sport femminile. Lavoriamo davvero duramente e disputiamo partite incredibili — basta guardare gli US Open e Wimbledon; abbiamo avuto così tante partite straordinarie da vedere”.

Allo stesso tempo Anisimova ha evidenziato che c’è ancora spazio per una crescita in termini di visibilità dello sport femminile, e che questo merita maggiore attenzione da parte dei media e delle televisioni rispetto a quella riservata finora: “Penso che meriti l’attenzione che sta ricevendo e credo che ci sia ancora molto spazio per migliorare sotto questo aspetto, e che più persone dovrebbero guardare lo sport femminile. Perché anche noi raccontiamo una storia”.

IL 2026

Dopo un’ottima preparazione invernale, la tennista americana ha annunciato che inizierà la stagione con il torneo di Brisbane. Per Anisimova sarà la prima volta a Brisbane e potrebbe affrontare la numero 1 al mondo Aryna Sabalenka, la campionessa delle WTA Finals Elena Rybakina e la vincitrice degli scorsi Australian Open, Madison Keys.