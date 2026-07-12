ATP 250 Bastad 2026, Passaro supera il primo round in qualificazioni: battuto Kasnikowski in tre set

Francesco Passaro supera il primo turno di qualificazioni all’ATP 250 di Bastad 2026. L’azzurro batte il polacco Maks Kasnikowski con il punteggio di 6-1 3-6 6-3 in un’ora e 49 minuti di gioco e avanza al round decisivo, quello che vale l’accesso al tabellone principale.

Una partita dall’andamento piuttosto continuo per Passaro, che però, ha visto una sola nota stonata che poteva costargli caro: proprio nel momento di maggiore controllo del match, infatti, il perugino ha perso il servizio e si è ritrovato al parziale decisivo. L’azzurro ha però saputo reagire e ritrovare il suo tennis, chiudendo con la stessa autorità con cui aveva aperto il match.

Al prossimo turno Passaro affronterà il ceco Martin Krumich per un posto nel main draw, che sarebbe il primo in un tabellone principale del circuito maggiore da febbraio, quando si ritirò all’ATP 250 di Santiago 2026 contro Daniel Vallejo. Un appuntamento importante per un giocatore che sta cercando di rilanciarsi dopo un periodo complicato.