Tabellone ATP 500 Washington 2026: tutti gli accoppiamenti, torna Musetti

Il tabellone e tutti gli accoppiamenti dell’ATP 500 di Washington 2026, torneo in programma dal 27 luglio al 2 agosto sul cemento del circolo statunitense. Parte lo swing sul duro, che proseguirà con i 1000 di Montréal e Cincinnati e si chiuderà con lo Us Open a cavallo tra fine agosto e metà settembre. Dopo aver saltato Roland Garros e Wimbledon, Lorenzo Musetti torna in campo in cerca di fiducia su una superficie dove non ha mai avuto grandi risultati. Il carrarino esordirà nel derby tricolore con Matteo Arnaldi.

Il tabellone completo

PARTE ALTA

(1) de Minaur vs (WC) Tsitsipas

(Q) vs (Q)

Nakashima vs Etcheverry

(Q) vs (7) Mensik

(3) Fritz vs Bergs

Majchrzak vs Paul

Michelsen vs (WC)

Mannarino vs (5) Tien

PARTE BASSE

(8) Fils vs Jodar

(WC) Nishikori vs (PR) Shang

(Q) vs (Q)

(4) Musetti vs Arnaldi

(6) Tiafoe vs Atmane

Tabilo vs Griekspoor

Humbert vs (Q)

(LL) vs (2) Shelton