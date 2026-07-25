ATP 250 Kitzbuhel 2026: gioia Halys, supera Bublik e vince il primo titolo in carriera

È Quentin Halys il campione dell’ATP 250 di Kitzbuhel 2026. Non riesce la difesa del titolo ad Alexander Bublik, sconfitto proprio in finale. Finisce 6-4 7-6(6) in 1 ora e 33 minuti per il francese che gestisce al meglio i momenti di svolta della partita: break sul 5-4 per chiudere il primo set e vittoria di misura al tie-break. Per Halys si tratta del primo titolo in carriera nel circuito ATP al secondo tentativo. Nella sua prima finale, infatti, fu sconfitto 6-3 6-1 da Matteo Berrettini a Gstaad 2024. La vittoria di Kitzbuhel per Halys arriva a coronamento di una stagione complessivamente positiva: ottavi di finale al Masters 1000 di Miami, semifinale all’ATP 250 di Bordeaux, terzo turno al Roland Garros. Grazie al risultato maturato sulla terra austriaca, il tennista classe ’96 riavvicinerà la Top 50 e il proprio best ranking (46).

A proposito di classifica, la sconfitta di Bublik non sposta granché: il kazako non avrebbe riagganciato la Top 10 nemmeno in caso di vittoria e non perderà l’undicesima posizione. Dietro di lui, infatti, c’è il solo Luciano Darderi che potrebbe recuperargli dei punti, ma anche in caso di accesso in finale e vittoria del titolo all’ATP 250 di Estoril, l’azzurro resterebbe abbondantemente staccato da Bublik (400 punti circa).