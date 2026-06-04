Roland Garros 2026, Chwalinska: “Mi compro da sola i completi, non ho uno sponsor tecnico”

“Il sostegno del pubblico è stato fantastico. È un momento bellissimo per me, l’ho apprezzato tantissimo e ne sono molto grata”. Così Maja Chwalinska ha esordito in conferenza stampa dopo aver conquistato la finale del Roland Garros 2026. La polacca continua la sua favola parigina, iniziata dalle qualificazioni e proseguita fino all’ultimo atto del Major francese, dove proverà a completare una delle storie più sorprendenti degli ultimi anni.

UNA FAVOLA ANCORA DIFFICILE DA REALIZZARE

Parlando delle emozioni che sta vivendo in queste settimane, Chwalinska ha ammesso di non aver ancora realizzato davvero ciò che sta accadendo. “Sono ancora dentro una bolla. L’ho già detto nelle conferenze precedenti. Non so davvero cosa stia succedendo. Credo che riuscirò a elaborare tutto soltanto quando il torneo sarà finito. Adesso mi sto semplicemente godendo il momento”. Anche il match point è stato vissuto quasi in stato di shock. “Onestamente non so cosa stessi pensando. Ero completamente sotto shock. C’erano gioia, sorpresa e tantissime emozioni tutte insieme. Mi sentivo sopraffatta”.

IL MOTIVO DEI TANTI OUTFIT DIVERSI

Tra i temi più curiosi affrontati in conferenza stampa c’è stato anche quello dei numerosi outfit mostrati durante il torneo. Una domanda che ha strappato un sorriso alla polacca: “In realtà non c’è nessuna storia particolare. Non ho uno sponsor tecnico, mi compro da sola i completi e gioco con quelli che ho (ride)”.

FINALMENTE LE GRANDI OCCASIONI

Uno dei temi affrontati è stato il futuro che la aspetta dopo questo straordinario torneo. “La cosa più importante per me era avere la possibilità di affrontare giocatrici di altissimo livello. Con la classifica che avevo prima era difficile avere queste opportunità. Ora invece questo risultato mi permetterà di giocare più spesso nei tornei più importanti e contro le migliori del mondo. Vedremo come riuscirò a gestire tutto questo”.

IL SEGRETO? GUARDARE TANTO TENNIS

Un aspetto che ha colpito molti osservatori è la sua capacità di leggere il gioco e anticipare spesso le traiettorie delle avversarie. “Una parte è naturale, sarò sincera. Però c’è anche tanto lavoro dietro. Studio le avversarie e cerco di prepararmi il più possibile”. Ma non solo. “Sono una grande amante del tennis. Guardo tennis continuamente, anche nel mio tempo libero. Seguo il maschile, il femminile, praticamente tutto. Credo che vedere così tante partite mi abbia aiutato a leggere meglio il gioco e a capire determinate situazioni in campo”.

LA PIZZA DEI SUOI ALLENATORI

Quando le è stato chiesto se avesse qualche rituale particolare o superstizione, la polacca ha risposto con una battuta. “In realtà non sono una persona superstiziosa. I miei allenatori invece sì”. E poi ha raccontato un curioso retroscena. “Stanno mangiando pizza tutti i giorni da tre settimane. Sicuramente avranno preso qualche chilo”, ha detto ridendo.

Una finale Slam porta inevitabilmente nuove attenzioni, sponsor e aspettative. Chwalinska, però, sembra voler mantenere i piedi ben saldi a terra. “Per me non cambia nulla. Sto semplicemente giocando a tennis. È cambiato il palcoscenico, ma io continuo ad allenarmi e a fare le stesse cose di prima”. Anche sul tema sponsor la sua risposta è stata molto chiara. “Per il momento penso solo a giocare. Mi sto concentrando sul tennis e tutto il resto verrà dopo il torneo”.