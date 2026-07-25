ATP 250 Estoril 2026 da record: in semifinale solo tennisti nati negli anni Duemila

Luca Van Assche (2004), Hugo Gaston (2000), Alexander Blockx (2005), Luciano Darderi (2002). I quattro tennisti qualificati per le semifinali dell’ATP 250 di Estoril 2026 sono nati tutti negli anni Duemila, è la prima volta che succede nel torneo portoghese e in qualsiasi torneo ATP disputato su terra. A livello generale, è la terza volta che accade dopo l’ATP 500 di Basilea 2024 e l’ATP 250 di Bruxelles 2025. Nessuno dei quattro semifinalisti di Estoril era presente nelle altre due occasioni. Curiosamente però, c’è sempre stato almeno un tennista francese.

I precedenti

A Basilea furono Ben Shelton, Arthur Fils, Holger Rune e Giovanni Mpetshi Perricard a trovarsi in semifinale, con Shelton e Mpetshi Perricard che si sfidarono in finale. Si impose il francese 6-4 7-6(4) che vinse il suo secondo titolo in carriera. Nel 2025, invece, sempre su cemento indoor, furono Jiri Lehecka, Raphael Collignon, Felix Auger-Aliassime e nuovamente Giovanni Mpetshi Perricard a dare vita a due semifinali targate anni Duemila.

In finale si sfidarono Lehecka e Auger-Aliassime, con la vittoria 7-6(2) 6-7(6) 6-2 del canadese che conquistò l’ATP 250 di Bruxelles per la seconda volta in carriera, ottavo dei suoi nove titoli in carriera. Sulla terra portoghese, se non sarà Darderi a trionfare, ci sarà un nuovo vincitore a livello ATP. Nessuno tra Van Assche, Gaston e Blockx, infatti, si è mai aggiudicato un torneo nel circuito maggiore. Inoltre, tra i tennisti classe Duemila, qualificati alle semifinali di Estoril, solo Darderi e Gaston hanno già disputato una finale. Per Blockx è la seconda semifinale nel corso del suo ottimo 2026, dopo quella conquistata al Masters 1000 di Madrid.