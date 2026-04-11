ATP 500 Barcellona 2026: forfait per Auger-Aliassime e Ruud

Felix Auger-Aliassime e Casper Ruud non prenderanno parte all’ATP 500 di Barcellona 2026, torneo in programma da lunedì 13 a domenica 19 aprile. Problemi fisici da definire per il canadese, reduce dai quarti di finale nel Masters 1000 di Monte-Carlo. Infortunio al polpaccio per il norvegese, che è stato costretto al ritiro negli ottavi a Monte-Carlo proprio contro Auger-Aliassime. Ruud, fuori ai quarti nel 2025 e campione nel 2024 in Catalogna, cercherà di essere al 100% per il Masters 1000 di Madrid, previsto dal 22 aprile al 3 maggio, dove dovrà difendere il titolo vinto nel 2025 in finale contro Jack Draper.