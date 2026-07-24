ATP 250 Estoril 2026, Darderi vola in semifinale: sconfitto Faria in rimonta

Prosegue la corsa di Luciano Darderi all’ATP 250 di Estoril 2026. Avanza la testa di serie numero due del torneo portoghese dopo l’eliminazione del primo favorito del seeding Andrey Rublev, battuto al terzo set da Luca Van Assche. Darderi si è imposto sul padrone di casa Jaime Faria, numero 88 del mondo, con il punteggio di 2-6 7-5 6-2 dopo essersi trovato ad un passo dalla sconfitta.

Una prestazione decisamente sottotono nella prima parte del match per l’azzurro, che ha però saputo reagire nel momento più delicato. In svantaggio di un set e di un break, sul 5-3 Darderi ha trovato il break che lo ha rimesso in partita e ha poi conquistato il secondo parziale con una serie di cinque game consecutivi. Il terzo set è stato un assoluto dominio da parte di Luciano, che, per un posto in finale, se la vedrà con la testa di serie numero 4 del tabellone Alexander Blockx, che ha avuto la meglio su Roman Andres Burruchaga.