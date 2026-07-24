ATP 250 Estoril 2026: Rublev rimontato da Van Assche, Darderi rimane la testa di serie più alta in tabellone

Si è fermata a cinque la striscia vincente estiva di Andrey Rublev sulla terra battuta: la rimonta subita da Luca Van Assche per 3-6 6-3 6-4 ai quarti di finale dell’ATP 250 di Estoril 2026 interrompe dunque il sogno del secondo titolo consecutivo dopo quello all’ATP 250 di Bastad. Una doppietta simile era riuscita nel 2025 a Luciano Darderi, testa di serie numero due del tabellone dietro a Rublev, che vinse anche all’ATP 250 di Umago oltre che a Bastad, prima del cambio di calendario che ha reintrodotto lo storico appuntamento in Portogallo.

Stanchezza o livello?

Effettivamente, dalla seconda parte del secondo set all’inizio del terzo, il numero 14 del mondo è parso piuttosto scarico per i suoi standard. Il break subito sul 2-1 del secondo parziale, dopo un game lottato con occasioni cancellate da Rublev, è stato il vero inizio della partita di Van Assche. Il francese è un giocatore regolare e disciplinato nello scambio, ed è riuscito a esprimere il livello ormai chiaro di questa sua rinascita: il finale di partita è tutto merito suo. I miglioramenti con il dritto sono evidenti, come la lucidità e il controllo, anche sotto pressione.

Il tabellone

Derby in semifinale: il numero 72 del mondo nel live ranking ATP affronterà il connazionale Hugo Gaston, vincitore in due set nel derby mancino contro la favola di casa Tiago Torres. Van Assche entrerebbe in top 70 con un’altra vittoria, quota di classifica che non toccava dall’autunno del 2023, quando da appena diciannovenne (classe 2004) fece intravedere il suo potenziale per la prima volta sul Tour.