Thiem, che sorpresa: è un nuovo giocatore del Badener AC, club dell’ottava divisione austriaca

Qualche mese fa l’indiscrezione di un possibile ritorno nel circuito da allenatore, adesso la sorprendente notizia. Dominic Thiem giocherà nel Badener AC, un club di calcio militante nell’ottava divisione austriaca. A quasi due anni dal suo ritiro dal tennis professionistico, l’ex numero 3 del mondo, arrivato nella squadra grazie ad un amico già presente nel club, è stato registrato ufficialmente il 15 luglio. Sulla questione, è intervenuto anche il direttore sportivo Sergej Petrovic che ha voluto chiarire la posizione del Badener nei confronti del vincitore dello US Open 2020. Non ci sarà alcun trattamento di favore per Thiem, il quale dovrà guadagnarsi il posto in squadra proprio come tutti i suoi compagni.

Il ritiro dal tennis

Una scelta inaspettata, ma comprensibile considerando come si è conclusa la carriera dell’austriaco. Dopo lo storico trionfo a New York ai danni di Alexander Zverev, Thiem si è infortunato gravemente al polso all’ATP 250 di Maiorca 2021, problema che lo ha tenuto lontano dai campi per praticamente un anno. Da giocatore fantastico, capace di raggiungere 4 finali a livello Slam, Dominic non è più tornato a quei livelli, arrivando alla fatidica decisione di abbandonare lo sport che l’ha reso grande a ottobre 2024.