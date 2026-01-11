Sinner e Alcaraz arrivano a Melbourne insieme: “Abbiamo principalmente dormito” (VIDEO)

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono atterrati a Melbourne dove si alleneranno già nella giornata odierna in vista dell’inizio dell’Australian Open. Dopo essere stati protagonisti a Seul dell’esibizione dalla quale è uscito vincitore il murciano, i due hanno preso lo stesso aereo e sono volati alla volta dell’Australia. A svelare come il numero 1 e il numero 2 del tennis mondiale hanno trascorso questo tempo insieme è l’altoatesino in un simpatico siparietto: “Non abbiamo parlato molto, principalmente entrambi abbiamo dormito molto (sorride ndr). È stato comunque bello avere tutti e due i nostri team sullo stesso aereo. Praticamente ci siamo svegliati proprio prima di atterrare“.