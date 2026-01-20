Sinner, “speed date” al podcast dell’Australian Open con la comica Lizzy Hoo (VIDEO)

Jannik Sinner è stato ospite del Pod Laver Arena, podcast tenuto dai comici australiani Mike Goldstein e Lizzy Hoo. Il duo intervista i tennisti con taglio volutamente ironico, come si legge anche nella descrizione: “Cosa succede quando tennis e divertimento collidono ad alte velocità? La risposta è: Pod Laver Arena”. Hoo e Sinner, nella puntata, hanno simulato un primo appuntamento.

“Un outfit adorabile per un primo appuntamento” ha detto Jannik commentando la scelta della tuta compiuta sia da lui che da Lizzy: “Finché fai qualcosa nel pomeriggio va bene, ma se devi uscire a cena…” ha aggiunto l’altoatesino.

Il siparietto è proseguito tra domande “serie” di Hoo del tipo: “Dormi con l’aria condizionata accesa?” oppure “Qual è la tua skincare routine?” e suoni di sottofondo usati da Goldstein senza un’apparente logica, nonostante la richiesta di Jannik di avere un po’ di musica. Si è conclusa con l’immancabile domanda sul pagamento del conto a cui l’azzurro ha risposto: “Restiamo amici e io pago il conto”.