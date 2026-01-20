Australian Open 2026: Nardi non ce la fa, Wu vince in quattro set

Dopo le vittorie di Lorenzo Sonego, Luciano Darderi e Lorenzo Musetti, nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 gennaio arriva la prima sconfitta per un italiano: il qualificato Yibing Wu batte Luca Nardi con il punteggio di 7-5 4-6 6-4 6-2 in poco meno di tre ore di gioco e accede così al secondo turno dell’Australian Open 2026. Il cinese prosegue alla grande il suo 2026 e, dopo aver superato nelle qualificazioni Krueger, Mejia e Boyer senza perdere nemmeno un set, sconfigge anche il numero 108 del mondo, nonostante un problema all’adduttore destro accusato nel primo set. Brutta sconfitta per l’italiano che sfrutta solo 4 delle 19 palle break conquistate in tutta la partita, complice un problema all’inguine rimediato nell’ultimo parziale.

LA PARTITA

Nel primo set c’è grande equilibrio tra i due: sono ben 4 i game che si concludono ai vantaggi. Sul 4-3 in suo favore, il numero 168 del ranking accusa un problema fisico che lo porta a cercare di accorciare gli scambi. Nonostante ciò, il cinese riesce a portarsi a casa il primo parziale, brekkando a 0 l’italiano sul 6-5 con una risposta fulminante.

Nel secondo set la partita si accende del tutto. Wu annulla una palla break in apertura, poi altre tre nel terzo game. Nel sesto gioco arriva il secondo break della partita per il cinese, ma il pesarese non molla e dopo 8 chance di break non capitalizzate, ottiene il controbreak, consolidato nel game successivo, pareggiando i conti sul 4-4. Sul turno di battuta dell’avversario, Nardi alza il livello in risposta e dopo 6 palle break conquistate strappa il servizio al 26enne cinese per la seconda volta consecutiva. Il n.108 del mondo non trema e con un ace chiude ai vantaggi il secondo parziale, annullando una chance di break e vincendo il quarto game di fila.

Nel game di apertura del terzo set, l’italiano mette a segno il terzo break consecutivo, sfruttando la condizione non ottimale del suo avversario. Il nativo di Hangzhou però risponde presente e controbreakka Nardi nel game successivo. Sul punteggio di 4-3, dopo aver richiesto nuovamente il controllo del fisioterapista, il n.168 al mondo strappa il servizio al marchigiano, giocando un tennis di alto livello nonostante l’acciacco fisico. Nel gioco successivo, l’italiano riesce a recuperare il break con una grande risposta di rovescio lungolinea, ma il cinese mette a segno il terzo break del set e archivia il parziale portandosi in vantaggio 2-1.

Ad inizio quarto set arrivano guai fisici anche per il giocatore italiano: un problema all’inguine che gli impedisce di muoversi liberamente sul campo e di giocare il suo miglior tennis per ribaltare il match. Nardi resiste fino al 2-2, ma Wu vince quattro game consecutivi per chiudere la partita e accede al turno successivo.