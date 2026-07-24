Dal 2027 in Brasile le partite WTA verranno trasmesse gratuitamente su CazeTVOficial

Che novità per il mondo del tennis brasiliano. Come annunciato da WTA Tennis, dal 2027 in Brasile tutte le partite del circuito femminile verranno trasmesse in esclusiva e gratuitamente sul canale YouTube dello streamer brasiliano Casimiro Miguel chiamato CazeTVOficial. I tifosi potranno godersi lo spettacolo di tutti i tornei 250, 500 e 1000, con eccezione fatta per gli Slam, fino al 2030 grazie ad una delle collaborazioni più inedite di sempre.

Il comunicato

Nel comunicato, l’organizzazione ha spiegato la scelta di proporre gratuitamente il prodotto WTA in Brasile su uno dei canali sportivi più importanti del Paese. CazeTVOficial, infatti, durante i Mondiali di calcio ha raggiunto un picco di 23 milioni di dispositivi collegati simultaneamente, record assoluto su YouTube per un canale di questo genere. “Il tennis è uno dei pilastri fondamentali della nostra strategia sportiva – ha detto la Head of Olympic Products Gabriela Nicolino – e questo annuncio segna un’importante pietra miliare nello sviluppo a lungo termine di questo progetto. L’ingresso della WTA rafforza in modo significativo sia la portata che la qualità della nostra offerta tennistica, consolidando il nostro impegno nel seguire la crescita dei giocatori brasiliani e, al tempo stesso, nel portare ai tifosi le più grandi stelle del circuito internazionale“.

Anche la CEO di WTA Ventures Marina Storti è intervenuta: “Siamo entusiasti di collaborare con CazéTV per portare tutte le emozioni del WTA Tour ai tifosi in Brasile. Le nostre giocatrici sono modelli ispiratori in tutto il mondo, inclusa una nuova generazione di tenniste brasiliane il cui percorso non vediamo l’ora di seguire. CazéTV è il partner ideale per la WTA, avendo costruito un’eccezionale portata su YouTube e trasformato il modo in cui milioni di tifosi vivono lo sport dal vivo. Insieme, faremo leva sulla passione del Brasile per il tennis per ampliare la diffusione e l’impatto del tennis femminile negli anni a venire“.