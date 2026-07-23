Los Angeles 2028, tutte le novità del torneo olimpico di tennis

A due anni esatti di distanza dall’inizio dell’evento, la World Tennis ha reso note tutte le novità che riguarderanno il torneo di tennis ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. La rassegna, in programma presso i Carson Courts di Los Angeles dal 19 al 28 luglio 2028, passerà da 9 a 10 giorni di gare e si svolgerà la settimana subito successiva a Wimbledon. La cerimonia di apertura di Los Angeles 2028 è prevista per venerdì 14 luglio.

La sede comprenderà un Campo Centrale da 10.000 posti, due Show Court e otto campi secondari. La struttura nella zona di Carson, già centro di allenamento permanente dell’USTA, ospiterà anche le competizioni di tiro con l’arco, rugby a sette, ciclismo su pista e hockey su prato.

IL FORMAT

I tabelloni mantengono lo stesso numero di partecipanti rispetto alle edizioni precedenti:

Singolare M/F: 64 giocatori

Doppio M/F: 32 coppie

Doppio Misto: 16 coppie (Ogni nazione può schierare un massimo di 4 giocatori nei singolari, 2 coppie nei doppi e 1 coppia nel doppio misto). Il doppio misto si disputerà interamente nei primi due giorni di gara (primi due turni il mercoledì; semifinali e finali per le medaglie il giovedì). Il primo giorno sarà dedicato esclusivamente a questa specialità, mentre i singolari maschili e femminili prenderanno il via dal secondo giorno.

I CRITERI DI QUALIFICAZIO N E

Saranno assegnati 6 pass speciali:

4 ai vincitori dei Giochi Continentali: Per la prima volta si aggiungono i Giochi del Pacifico. Otterranno il pass i vincitori dei singolari dei Giochi Asiatici 2026 (Giappone), Giochi Africani 2027 (Egitto), Giochi Panamericani 2027 (Perù) e Giochi del Pacifico 2027 (Tahiti), a patto che siano nei primi 500 del ranking ATP/WTA e che la quota della propria nazione non sia già completa.

2 a campioni Slam o ori olimpici: Riservati agli atleti con il maggior numero di titoli vinti e, in caso di parità, con la miglior posizione in classifica generale.

Per poter gareggiare a LA28, inoltre, tutti gli atleti dovranno essere in regola con la propria Federazione Nazionale e con la World Tennis e dunque aver soddisfatto i requisiti minimi di presenze in Davis Cup o Billie Jean King Cup durante il ciclo olimpico. Per l’ammissione diretta farà fede la classifica ATP/WTA di lunedì 12 giugno 2028 (il giorno successivo alla conclusione del Roland Garros 2028).