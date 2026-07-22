ATP 500 Washington 2026: wild card per le qualificazioni ai finalisti di Wimbledon juniores Lee e Hewitt

L’ATP 500 di Washington 2026, dal line-up di tutto rispetto nonostante alcune defezioni, ha deciso aggiungere un’ulteriore attrazione alla sua settimana: sono state date wild card per il tabellone di qualificazione a entrambi i finalisti del Boys’ Singles di Wimbledon 2026, il vincitore Jordan Lee e lo sconfitto Cruz Hewitt. La direzione del torneo ha annunciato sui suoi canali social che i due esordiranno sabato 25 luglio.

Giovani stelle

Lo statunitense Lee, classe 2010 (!), ha un impressionante record di 28 vittorie e 4 sconfitte nel circuito giovanile nel 2026 ed è numero 8 del mondo di categoria: con l’exploit londinese, un’opportunità come questa sarebbe arrivata a breve.

Dall’altro lato un nome conosciuto, Cruz Hewitt è infatti un figlio d’arte. Il padre è Lleyton Hewitt, ex numero 1 del mondo e due volte campione Slam, perciò le voci sul livello del figlio sono circolate piuttosto in fretta. Cruz, nato nel dicembre del 2008, ha una carriera juniores meno folta di Lee, ma vanta una classifica in singolare vicina alla top 600, e diversi, inestimabili allenamenti con le star del tennis grazie alla stima riscossa sul circuito da Lleyton, come capitò con Jannik Sinner durante gli Australian Open 2025.