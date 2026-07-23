Sabalenka: “Sinner-Alcaraz? Ecco perché scelgo Jannik”

Jannik Sinner o Carlos Alcaraz? Il tennis del 2026 gira attorno a questi due giocatori e lo farà per gli anni a venire. Ai microfoni del podcast russo First&Red, la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, ambassador del prodotto, ha parlato proprio del dualismo e della rivalità tra l’altoatesino e il murciano, sceso alla terza posizione del ranking dopo l’infortunio al polso destro. La scelta della bielorussa è ricaduta sul campione azzurro con il quale si ritrova dal punto di vista dello stile e dell’attitudine.

Sinner e Wimbledon 2025

“Preferisco di più Jannik perché abbiamo uno stile di gioco simile – ha spiegato Sabalenka –. Penso che entrambi abbiamo un buon dritto, un ottimo rovescio e un servizio solido. Ci piace essere aggressivi. Penso, però, che sia impossibile scegliere un solo giocatore in questo confronto“. La 4 volte campionessa Slam ha speso belle parole anche per ‘Carlitos’, per cui nutre un enorme rispetto per la sua voglia di non mollare mai. “Mi piace molto come si muove Alcaraz, si capisce che si diverte tanto quando è in campo e che vuole cercare di recuperare ogni singola palla. Ci prova sempre fino all’ultimo, è fantastico. Ed è anche aperto ai cambiamenti. Nonostante fosse il numero uno al mondo, ha lavorato tanto per migliorare il suo servizio, correggendone i dettagli“.

Sabalenka ha concluso ricordando le epiche battaglie tra Sinner e Alcaraz dello scorso anno al Roland Garros e Wimbledon. “Quando Alcaraz ha battuto Jannik al Roland Garros 2025 dopo tre match point, è stato incredibile. Ma a Wimbledon facevo il tifo per Jannik perché mi dispiaceva davvero per quello che era accaduto a Parigi“.