Roland Garros 2026, Sinner: “L’anno scorso qui ho imparato tante cose”

“Ho cercato di fare gioco e ci sono riuscito abbastanza bene a tratti. Era importante partire bene con una buona intensità. Ogni giocatore ha i suoi punti di forza e io mentalmente cerco di dare il massimo”. Così Jannik Sinner, ai microfoni di Sky Sport, dopo il successo in tre set su Clement Tabur al primo turno del Roland Garros 2026. “Ovviamente non sempre il risultato è quello che uno vorrebbe, l’anno scorso qui ho imparato tante cose anche dal punto di vista personale. Poi siamo andati a Wimbledon, cercando di cancellare quanto successo nei tornei precedenti e ci sono riuscito, a prescindere dal risultato che poi è stato positivo, ma mentalmente ero pronto a dare il massimo”, prosegue l’altoatesino, che al secondo turno se la vedrà con Juan Manuel Cerundolo.