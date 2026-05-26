Roland Garros 2026: Auger-Aliassime sopravvive al primo turno, Altmaier ko al quinto

Felix Auger-Aliassime esce indenne da un primo turno durissimo al Roland Garros 2026, eliminando Daniel Altmaier in cinque set 4-6 6-4 4-6 6-1 7-6(7) in 4 ore e 16 minuti. Con l’uscita di Daniil Medvedev, il canadese resta l’avversario più accreditato del quarto di finale di Jannik Sinner. Auger supera un vero e proprio specialista delle eliminazioni eccellenti. Altmaier, infatti, per ben tre volte in carriera è riuscito ad avere ragione di un Top 10 sulla terra rossa di Parigi: Matteo Berrettini nel 2020 (numero 8), Jannik Sinner nel 2023 (numero 9) e Taylor Fritz nel 2024 (numero 4) sono tutti caduti per mano del classe ’98 tedesco. Non Auger-Aliassime che, grazie alla rimonta decisiva nel quinto set dove era sotto 1-4, troverà Roman Burruchaga al prossimo turno, dopo che l’argentino ha beneficiato del ritiro di Sebastian Baez nel derby argentino.