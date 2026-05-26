Roland Garros 2026: Birrell sorprende Pegula e la elimina in tre set

Il primo grande shock sul fronte femminile è arrivato da Jessica Pegula. La ventottenne australiana Kimberly Birrell l’ha estromessa dal torneo rimontando da un set di svantaggio con il punteggio di 1-6 6-3 6-3. Un risultato inaspettato, ancor di più se si considera il set e break a favore della statunitense nel corso del secondo parziale. È stata, inoltre, solo la seconda eliminazione al primo turno negli Slam nelle ultime ventidue partecipazioni. Dopo la scottante uscita nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia per mano di Iga Swiatek, un altro riscontro negativo per l’ex numero 3 del mondo. Al prossimo turno Birrell affronterà l’ucraina Oleksandra Oliynykova, vincente all’esordio nel match con Elena Pridankina.