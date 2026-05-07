Pellegrino rimonta Nardi nel derby agli Internazionali: “Non sono ancora troppo grande per ottenere risultati importanti”

“È stata una partita molto dura dal primo all’ultimo punto, anche per le condizioni che erano molto differenti dagli altri giorni che ho giocato con il sole. Quando giochi un derby è sempre complicato; lui (Luca Nardi ndr.) è un giocatore molto forte con un talento incredibile, quindi tante volte mi sono ritrovato in difesa a correre da destra a sinistra del campo, però sono molto contento della prestazione”. Così Andrea Pellegrino ha esordito in zona mista dopo la vittoria nel primo turno del Masters 1000 di Roma nel derby contro Luca Nardi per 4-6 6-3 6-3.

Sempre sulla partita, il tennista pugliese ha analizzato gli aspetti di cui è più soddisfatto: “La cosa che più mi sta piacendo di me stesso nell’ultimo periodo è come sto affrontando le partite e le difficoltà”. E ancora sulla prestazione contro il classe 2003 Nardi: “Credo che il livello sia salito molto, almeno da parte mia. Nel terzo set mi sentivo veramente bene fisicamente, mentalmente ero tranquillo e avevo tanta energia”.

LA VITA DEL TENNISTA

Nel mese di novembre ai microfoni di Spazio Tennis, Andrea Pellegrino aveva raccontato delle difficoltà incontrate nelle ultime stagioni, della mancanza di stimoli e motivazioni necessarie per continuare questa quotidianità: “La vita del tennista è particolare: si gioca da gennaio a fine novembre, sei sempre lontano dalla famiglia e spesso da solo. La cosa più difficile è gestire i periodi negativi. Ho avuto momenti in cui facevo fatica a svegliarmi la mattina per allenarmi perché i risultati non arrivavano. In questa carriera hai come un “timer” e quando vedi l’età avanzare senza i risultati sperati, ti viene un po’ d’ansia e ti chiedi se stai facendo la cosa giusta. Ho avuto la fortuna di avere la mia famiglia e gli allenatori che mi hanno fatto sentire soddisfatto di ciò che sto facendo, facendomi capire che non sono ancora troppo grande per ottenere risultati importanti”.

LA SFIDA CON FILS

Per la prima volta nel secondo turno di un Masters 1000, l’azzurro sfiderà Arthur Fils: “Sarà una partita durissima, lui è molto forte e sta giocando bene. Però non ho niente da perdere, sono al secondo turno qui a Roma e l’unica cosa che farò è cercare di divertirmi dall’inizio alla fine”.