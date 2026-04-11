Internazionali BNL d’Italia 2026: ecco il nuovo stadio (FOTO)

Con un video apparso su Instagram Sport e Salute ha presentato il nuovo stadio del Foro Italico, pronto ad ospitare gli Internazionali BNL d’Italia 2026. Sarà la Super Tennis Arena, collocata davanti allo Stadio Olimpico e inserita nello Stadio dei Marmi, con 3200 posti la grande novità dell’edizione 2026 del Masters 1000 di Roma. A circa 20 giorni dall’inizio del torneo, Sport e Salute ha voluto mostrare i dettagli del cantiere definendolo “La costruzione di un sogno richiede visione, coraggio e precisione”.