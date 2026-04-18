Fabio Colangelo sarà il nuovo coach di Matteo Arnaldi

Nuovo capitolo nello staff di Matteo Arnaldi. Il tennista ligure dopo aver interrotto la collaborazione con Marcel du Coudray, iniziata nel dicembre 2025 e proseguita per i primi mesi della stagione, tra swing australiano e avvio sulla terra. La separazione sarebbe avvenuta nelle settimane scorse, al termine di un inizio di 2026 condizionato anche da molti problemi fisici.

Secondo quanto raccolto in esclusiva da Il Tennis Italiano, il classe 2001 è ora pronto a ripartire con Fabio Colangelo, tecnico che nel 2025 ha seguito Lorenzo Sonego. I due inizieranno un periodo di prova di due settimane: prima al Masters 1000 di Madrid e poi al Challenger 175 di Cagliari.