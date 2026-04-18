Dal 30 aprile al 13 maggio “Attimi di Tennis”: la mostra fotografica di Maiozzi sbarca a Roma

LA MOSTRA “ATTIMI DI TENNIS: danzando sul rosso”

Il senso della mostra fotografica “Attimi di Tennis” è racchiuso nel sottotitolo “danzando sul rosso”. L’autore ha voluto raccogliere una selezione di immagini in cui gli atleti sembrano fluttuare nell’aria, giocando con le proprie ombre, come se fossero impegnati nell’esecuzione di una coreografia misteriosa, nota solo a loro.

Nelle 12 immagini della mostra sono presenti tutti i vincitori degli ultimi cinque anni, oltre al “dio del tennis”, Roger Federer, che, non è mai riuscito a vincere il torneo, nonostante le quattro finali disputate.

Non potevano mancare anche Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, i due fuoriclasse italiani, con la speranza che quest’anno possano compiere l’impresa e conquistare il titolo esattamente 50 anni dopo Adriano Panatta, ultimo italiano capace di alzare la Coppa sul Centrale del Foro Italico.

L’AUTORE, GIORGIO MAIOZZI

Nato a Roma, dove risiede, diventa fotografo professionista nel 1988. Specializzato nel tennis, ha seguito il circuito mondiale del tennis per tutti gli anni ’90 fino alle Olimpiadi di Sydney 2000, realizzando reportage per sponsor e riviste dai più importanti tornei del mondo.

Grazie all’esperienza maturata in quegli anni, nel 2000 ha creato “UTHOPIA – Visual Media Agency”, agenzia che si occupa di realizzare contenuti visivi, la cui collaborazione è richiesta da svariate aziende, agenzie ed istituzioni.

Dal 1988 non ha mai mancato un’edizione degli Internazionali d’Italia di tennis, collabora con l’ITF (International Tennis Federation) e con la rivista “Tennis Italiano”e ha sempre continuato a seguire tutti i più importanti eventi tennistici in Italia per diversi clienti.