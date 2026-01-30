Australian Open 2026: perché Sinner-Djokovic non inizia alle 9.30 su NOVE

Il match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic valido per la semifinale dell’Australian Open 2026, visibile in chiaro sul canale NOVE, non inizierà alle 9.30 poiché l’incontro precedente tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev iniziato alle 4.3o di mattina è ancora in corso sul punteggio di 5-5 al quinto set. Al termine della prima semifinale, ci saranno dei tempi tecnici, solo dopo potrà realmente essere il turno dell’azzurro che sfiderà il 10 volte campione dell’Australian Open Djokovic. Sinner andrà a caccia della terza finale consecutiva nel primo Major della stagione. La semifinale inizierà dunque in ritardo rispetto all’orario previsto.

AGGIORNAMENTO ORE 10.15 – Carlos Alcaraz ha vinto il match per 6-4 7-6(5) 6-7(2) 6-7(4) 7-5. Adesso l’intervista in campo e poi inizierà il processo per preparare l’inizio di Sinner-Djokovic.

AGGIORNAMENTO ORE 10.37 – Il pubblico della prima semifinale ha lasciato la Rod Laver Arena e adesso sta entrando quello che assisterà alla seconda semifinale. Motivo per il quale Sinner-Djokovic non inizierà prima di 35 minuti.

AGGIORNAMENTO ORE 11.03 – Jannik Sinner e Novak Djokovic entreranno in campo tra 10 minuti.

AGGIORNAMENTO ORE 11.14 – I giocatori hanno fatto il loro ingresso in campo. Buona semifinale