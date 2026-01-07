Sinner presenta il nuovo borsone per la stagione 2026 (VIDEO)

Approdato in Corea del Sud per l’imminente match d’esibizione a Seoul contro Carlos Alcaraz, Jannik Sinner scenderà in campo con un nuovo borsone. Per la stagione 2026 il tennista azzurro avrà infatti una nuova borsa da tennis, al momento non ancora in vendita in Italia, ma già svelata in un video pubblicato proprio da lui. Con tono simpatico e divertito, Jannik accompagna i tifosi alla scoperta di ogni dettaglio del borsone: dalle tasche dedicate alle racchette allo scomparto centrale, passando per le tasche laterali, fino alle personalizzazioni, che includono anche il suo logo con la volpe. Lo sponsor delle racchette resta lo stesso che lo accompagna fin dall’ingresso nel circuito maggiore e, presto, anche gli appassionati potranno mettere le mani sul borsone per sentirsi, almeno un po’, come il campione altoatesino.
Ohhh They call me the fox
The fox tennis bag now on sale in China 🥰 pic.twitter.com/jRIBKIA7Ym
