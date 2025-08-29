Sinner e Alcaraz: incontro in un ristorante italiano di New York (VIDEO)

Una serata da sogno per gli appassionati di tennis, che all’improvviso si sono ritrovati a cenare nello stesso ristorante di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. I due campioni, ancora in corsa nell’edizione 2025 degli US Open, si sono infatti incontrati all’Osteria Del Bianco, ristorante italiano di New York molto frequentato dai tennisti impegnati nel torneo. Una sorpresa fino a un certo punto, se non per i commensali che hanno immortalato l’incontro tra i due campioni: ben visibile l’abbraccio tra Alcaraz e il manager di Sinner, Alex Vittur.

Già negli anni passati il ristorante aveva ospitato i due campioni ed è uno dei tre-quattro posti di fiducia di cui Sinner ha parlato dopo il match vinto contro Popyrin. Oltre a Sinner, da lì sono passati anche Rublev, Swiatek e, negli anni scorsi, anche Errani e Paolini. Il clima tra i due tennisti, come al solito, si è rivelato amichevole.