A che ora si gioca Cobolli-Wu? Data e diretta tv secondo turno Roland Garros 2026

Vittoria all’esordio nel derby contro Andrea Pellegrino per Flavio Cobolli al Roland Garros 2026. Il tennista romano ha ritrovato il successo dopo due sconfitte consecutive e al secondo turno di Parigi affronterà il cinese Yibing Wu. Nell’unico precedente, ad avere la meglio è stato l’azzurro che si è imposto quest’anno nei quarti di finale di Acapulco.

A CHE ORA COBOLLI-WU

La sfida tra Cobolli e Wu andrà in scena giovedì 28 maggio alle 11.00 sul Campo 7. Il match verrà trasmesso sulle piattaforme Discovery+ e HBO Max previo abbonamento.