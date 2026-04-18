Lois Boisson, possibile ritorno in campo nel WTA 1000 di Madrid?

Lois Boisson sembrava pronta a spiccare il volo dopo l’exploit al Roland Garros 2025, ma il suo percorso si è poi bruscamente interrotto. Nel torneo di casa, infatti, la francese aveva raggiunto l’incredibile traguardo della semifinale, poi persa contro Coco Gauff, partendo da numero 361 del mondo grazie a una wild card. Dopo quella cavalcata, però, la transalpina ha disputato soltanto sette tornei, l’ultimo a settembre 2025, prima di fermarsi a causa di problemi fisici.

Secondo quanto riportato da L’Équipe, nei giorni scorsi è stata avvistata in allenamento alla Caja Mágica, l’impianto che ospita il WTA 1000 di Madrid, insieme al nuovo allenatore Hendrik Vleeshouwers, già coach di Amanda Anisimova dall’estate 2024 fino al marzo di quest’anno.

La francese avrebbe dovuto prendere parte già al WTA 250 di Rouen, ma ha dovuto dare forfait per una condizione fisica non ancora ottimale. Dopo sei mesi di assenza, però, sembra ormai vicino il momento del rientro: l’obiettivo è Madrid, dove il torneo si disputerà dal 21 aprile al 3 maggio, a poco meno di un anno dalla più grande impresa della sua carriera.