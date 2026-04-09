ATP 500 Amburgo 2026: Holger Rune pronto a tornare in campo

Holger Rune ha deciso. Dopo l’infortunio al tendine d’Achille rimediato scorso ottobre all’ATP 250 di Stoccolma, il danese è pronto a fare il suo ritorno in campo. L’ex numero 4 del mondo sarà dunque ai nastri di partenza dell’ATP 500 di Amburgo, in programma dal 17 al 23 maggio. E a fare compagnia ad Holger nel debutto stagionale sulla terra rossa tedesca ci saranno, tra i tanti, anche Alexander Zverev, beniamino di casa d’eccellenza, Felix Auger-Aliassime e Flavio Cobolli, che ha vinto l’ultima edizione del torneo nel 2025. L’attesa è quindi finita. E per Rune sarà subito tempo di rimettersi in marcia per riapparire ai vertici del ranking e tornare a battagliare con i grandi del circuit0.

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