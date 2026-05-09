Bellucci dopo la rimonta su Etcheverry agli Internazionali: “Pensato a vincerla e non di non perderla”

“Ho continuato a spingere nonostante gli errori. Ho sposato la politica di essere aggressivo, con la consapevolezza di poter fare degli errori. Avevo commesso errori di colpo e non di scelta, ho cercato di non tirarmi mai indietro. La partita in alcuni momenti scottava, ma mi sono sforzato per essere coerente e nel concentrarmi non solo sul risultato”. Così Mattia Bellucci, in zona mista, dopo lo splendido successo in rimonta su Tomas Martin Etcheverry nel secondo turno degli Internazionali d’Italia 2026. Prova aggressiva del tennista di Busto Arsizio, che si è andato a prendere la vittoria limitando l’iniziativa dell’argentino, costretto a giocare un match quasi completamente difensivo: “Ho cercato di andarla a vincere e di evitare di pensare di non perderla, anche perché lui (Etcheverry ndr.) quando può comandare su terra è pericoloso e gli scambi si sarebbero potuti allungare. So di poter essere aggressivo e sono contento di aver vinto seguendo il mio piano di gioco”, ha spiegato l’azzurro, che se la vedrà al terzo turno con Martin Landaluce: “Ci ho giocato tre volte (tre sconfitte ndr.). “Quello di Olbia e quello ei tre match giocati che per me è stato un po’ più falsato perché quel giorno lì non stavo bene. Ci sono state altre due partite, una a Canberra dove lui ha giocato molto bene e un’altra dove io ho giocato bene ma lui l’ha spuntata con tanto merito a Birmingham”.

Lavori in corso

Affinamento dei fondamentali – partendo sempre da un solido rovescio – e servizio in crescita per Bellucci, autore di ben 45 vincenti contro Etcheverry: “La cosa di cui sono più contento è il diritto, mentre sul servizio stiamo facendo sempre delle piccole modifiche per essere più performanti. Bene anche le tante discese a rete, che è una cosa che stiamo introducendo”.

Pubblico determinante

Il supporto della SuperTennis Arena è stato determinante ai fini della rimonta di Bellucci, che potrà contare sul tifo romano per puntare con forza agli ottavi: “Il pubblico ha avuto un ruolo determinante e mi ha spinto ad andarmi a prendere i punti. Sono contento di giocare un’altra partita davanti a questo pubblico”.

Step by step

Settimana cruciale per Bellucci, che sembra aver fatto lo switch tecnico e mentale definitivo. Il tennista lombardo mantiene ben saldo il focus sul suo percorso: “So di dover tenere l’attenzione alte. Spesso le buone prestazioni sono state motivo di appagamento, settimana scorsa ho giocato bene con Sonego e poi con Cadenasso il puzzle si è smontato subito. So di aver messo un mattoncino in più, questa settimana c’è stato uno switch importante in termini di aggressività. Sono più consapevole e sono stato più continuo. So che manca ancora tanto e non devo illudermi”.

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