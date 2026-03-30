Prima vittoria ATP davanti al pubblico di casa, chi è Taha Baadi?

C’è un ragazzo destrorso, con la canottiera e un sacco di gel in testa che manda in visibilio il pubblico il campo centrale di Marrakech. Si chiama Taha Baadi, è nato nel 2001 a Rabat, capitale del Marocco. Ha appena sconfitto Aleksandar Vukic al primo turno dell’ATP 250 di Marrekch 2026, salta e balla con il pubblico. Per Baadi, infatti, quella ottenuta sulla terra rossa del torneo di casa è la prima vittoria in carriera in un tabellone principale ATP. Vanta un best ranking alla posizione numero 560 e in precedenza aveva vinto partite solo a livello Challenger, ITF e nelle qualificazioni della Coppa Davis. In carriera ha vinto un solo titolo in singolare: l’ITF M15 di Santo Domingo 2024 su cemento.

A Marrakech sta giocando grazie ad una wild card, cosa che avvenne anche lo scorso anno quando venne sconfitto al primo turno a da Roberto Carballés Baena. Lo spagnolo dovette faticare per avere la meglio su Baadi: terminò 7-6 6-3 dopo 2 ore di gioco. Al primo turno il marocchino è stato bravo a sfruttare una giornata tutt’altro che perfetta di Vukic, così facendo si è guadagnato il secondo turno contro Corentin Moutet. Assieme a lui in tabellone sono presenti altre due wild card locali: Karim e Reda Bennani, entrambi classe 2007, il secondo dei quali sarà l’avversario di Mattia Bellucci al primo turno.