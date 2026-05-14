Internazionali d’Italia 2026: Medvedev-Landaluce interrotta per pioggia

Il match tra Daniil Medvedev e Martin Landaluce è stato interrotto per pioggia sul punteggio di 6-1 in favore dello spagnolo e 3-2 per il russo. Nel corso del sesto game al servizio di Landaluce sul punteggio di 40-40, è iniziata a scendere in modo più continuo la pioggia e il giudice di sedia ha optato per un’interruzione

AGGIORNAMENTO 20.13 – Il campo non è stato coperto, la pioggia sta diminuendo

AGGIORNAMENTO 20.09 – Alcuni spettatori lasciano il Campo Centrale

AGGIORNAMENTO 20.07 – I giocatori entrano negli spogliatoi